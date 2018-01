Kevin De Bruyne et Eden Hazard élus par les fans dans le onze UEFA de l’année

Kevin De Bruyne et Eden Hazard figurent dans le onze UEFA de l’année 2017. Le milieu de terrain de Manchester City et celui de Chelsea ont été choisis par les fans. C’est ce qu’a annoncé l’UEFA jeudi. Dries Mertens et Thomas Meunier figuraient aussi parmi les 50 joueurs nommés. Kevin De Bruyne fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde. Reconnu par tous pour ses qualités de passe, il est devenu le garant du jeu au sein de l’équipe de Pep Guardiola, largement en tête du championnat après 22 journées. Meilleur passeur de Premier League avec 9 assists, il a également marqué à 6 reprises malgré un repositionnement plus bas sur l’échiquier des ‘Citizens’ que lors des dernières saisons. De nombreux observateurs du championnat anglais n’ont pas hésité à le qualifier de meilleur joueur de Premier League cette saison.

Champion d’Angleterre la saison dernière avec Chelsea, Eden Hazard s’est érigé comme le patron offensif des ‘Blues’. Le Brainois a grandement contribué au titre des siens, inscrivant 16 buts. Depuis le début de saison, Hazard a marqué 9 buts et délivré 8 assists pour les Londoniens.

Dans l’équipe figurent également Gianluigi Buffon, Dani Alves, Sergio Ramos, Giorgio Chiellini, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Source: Belga