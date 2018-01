Fientje Moerman proposée pour la Cour constitutionnelle

Tweet on Twitter

L’ancienne ministre Open Vld, Fientje Moerman, qui se fait appeler Rebecca Vanden Broucke depuis son départ de la politique nationale, est proposée par les libéraux flamands pour siéger à la Cour constitutionnelle, écrit le Tijd jeudi. Le président de la Cour constitutionnelle, Etienne De Groot (Open Vld), aura 70 ans le mois prochain, l’âge légal de la pension à la Cour. L’Open Vld propose Fientje Moerman pour le remplacer.

L’ex-ministre aux gouvernements flamand et fédéral travaille au bureau d’études du Parlement européen. Elle a pendant des années été une des figures de l’Open Vld, mais une affaire de missions de consultance à son cabinet lui a coûté sa carrière politique. Fientje Moerman est juriste, diplômée de la Harvard Law School. Elle a travaillé comme avocate à New York et Bruxelles.

La Cour constitutionnelle est constituée pour moitié de juges avec un passé politique.

Source: Belga