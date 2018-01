Dakar 2018 – La 6e étape pour Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel garde le général

L’Espagnol Carlos Sainz (Peugeot) a remporté jeudi la 6e étape du Dakar 2018 entre Arequipa, au Pérou, et La Paz, en Bolivie, devant son coéquipier français Stéphane Peterhansel qui conserve la tête du classement général. C’est la 30e victoire d’étape de l’ancien champion du monde des pilotes de rallye Sainz au Dakar, mais la première cette année. Il a enlevé l’épreuve en 2010. Sainz, 55 ans, a bouclé les 313 km du parcours chronométré en 2h53:30, avec 4:06 d’avance sur Peterhansel et 5:05 sur le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Tom Colsoul, copilote du Polonais Jakub Przygonski (Mini), a fini 10e à 12:39.

« Peter », tenant du titre, treize fois lauréat (six fois à moto, 7 fois en auto), garde néanmoins une avance confortable en tête, devançant le vainqueur du jour de 27:10 et le Néerlandais du team belge Overdrive Bernhard Ten Brinke (Toyota) de 1h20:41.

Avec ce succès de Sainz, tous les pilotes d’usine de Peugeot ont gagné sur ce Dakar. Cyril Despres s’est en effet adjugé la 2e étape, Sébastien Loeb, qui a abandonné depuis, la 4e, et Peterhansel la 5e.

Deux autres pilotes Toyota de l’Ecurie Overdrive, Al-Attiyah, 4e à 1h24:20 et le Sud Africain Giniel De Villiers, 5e à 1h35:59, sont dans le top 5. Przygonski et Colsoul sont 6e à 2h25:16

La journée a été marquée par la présence de milliers de Boliviens sur le bord des routes à l’arrivée des pilotes à La Paz.

Des heurts entre manifestants hostiles au pouvoir et policiers ont éclaté avant le passage des premières motos, sans incidence sur la parade.

Le Dakar observe une journée de repos vendredi avant de partir samedi pour Uyuni, au sud du pays, depuis La Paz (425 km).

Source: Belga