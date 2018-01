Coupe Challenge de volley (d) – Charleroi se qualifie pour les 1/8e de finale

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Charleroi s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe Challenge dames de volley-ball en s’imposant 2-3 (25-23, 25-27, 25-19, 21-25 et 7-15) jeudi à Barcelone. Les Dauphines avaient gagné 3-0 à l’aller. La rencontre a duré 2 heures et 10 minutes. Julie Hanon a inscrit 29 points.

Nos compatriotes seront opposées en 1/8e aux Turques du Bursa BBSK, qui ont pour leur part écarté les Luxebourgeoises de Walfer sans leur concéder un seul set (deux fois 3-0).

Charleroi jouera à domicile le 23, 24 ou 25 janvier, et se déplacera en Turquie le 6, 7 ou 8 février.

Source: Belga