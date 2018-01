La SNCB veut éviter les départ prématurés de conducteurs

Un conducteur de la SNCB a volontairement retardé un train pour protester contre un préavis de départ qu’il trouve trop long.

Mardi, un conducteur de train a, de manière intentionnelle, roulé au ralenti alors qu’il emmenait un convoi de voyageurs entre Mons et Liège. Ce comportement a engendré un retard de 37 minutes à l’arrivée. L’homme a indiqué à plusieurs médias qu’il voulait être licencié le plus rapidement possible. Il a déjà signé dans le secteur privé, bien mieux rémunéré, selon lui. Mais son délai de préavis d’un an pose problème. Il espérait, en menant une opération escargot, être vite congédié.

«C’est une action inacceptable. Il y a des instances de dialogue prévues et on ne peut pas prendre ainsi la clientèle en otage», a réagi Thierry Ney, porte-parole de la SNCB. La compagnie va rencontrer le cheminot concerné et décider en interne d’une sanction éventuelle. Il justifie le préavis d’un an demandé au travailleur par le fait que la SNCB doit se protéger contre d’éventuels départs prématurés de conducteurs de train. «A la SNCB, un conducteur est formé pendant 12 à 18 mois. Il est rémunéré durant cette période. De l’argent public a été investi dans sa formation, il est donc logique qu’on se protège contre des départs prématurés», note-til.

L’an dernier, 80 conducteurs de la compagnie ont déposé leur démission pour un départ prévu en 2018. La SNCB qui emploie actuellement quelque 3.500 conducteurs envisage d’en engager 300 cette année après 400 l’an dernier.