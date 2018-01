Un hôtel de glace inspiré par « Game of Thrones » ouvre en Laponie

Pendant un mois cet automne, des sculpteurs de glace professionnels venus de Russie, d’Ukraine, de Pologne et de Lettonie ont façonné un village glacé. D’une surface de 20.000m², il accueille un hôtel sur le thème de Game of Thrones.

Situé à 200 km au nord du cercle arctique, cet hôtel « Game of Thrones » est le fruit d’une collaboration entre Lapland Hotels SnowVillage et HBO Nordic. L’établissement transporte les clients dans la salle des visages de Braavos, sur un trône de glace, comme le rapporte Condé Nast Traveler.

Tout comme l’univers sans pitié de Game of Thrones, cet hôtel de glace ne convient pas aux faibles : la température des chambres ne dépasse pas les -5°C. Des sacs de couchage adaptés et des boissons chaudes aux fruits rouges sont fournis aux clients pour les réchauffer.

Décorées de sculptures et de statues de glace, les 24 chambres et suites sont uniques. Le SnowVillage propose par ailleurs des balades en traîneau, des safaris en motoneige, un cinéma, un bar et un restaurant glacés. Au menu : des plats locaux, viande de renne et autres poissons frais.

Le SnowVillage de Kittila en Finlande sera ouvert jusqu’au 4 avril. Entrée au SnowVillage : 15€. Chambres à partir de 165€.