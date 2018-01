L’Espagne 2e pays le plus visité en 2017

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’Espagne est devenue en 2017 le deuxième pays le plus visité au monde après la France, passant devant les Etats-Unis avec 82 millions de touristes étrangers.

«82 millions de citoyens étrangers ont visité l’Espagne l’an dernier, 9% de plus qu’en 2016, générant 87 milliards d’euros de revenus, en hausse de 12%», a annoncé le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy.

Le tourisme espagnol bat ainsi son propre record pour la cinquième année consécutive, malgré une année 2017 marquée par les attentats djihadistes d’août en Catalogne (16 morts), et par la grave crise politique de l’automne dans cette région, la plus visitée du pays. En octobre, le nombre de touristes avait baissé de près de 5% sur un an en Catalogne, sur fond de manifestations monstre après le référendum d’autodétermination interdit.

En 2016, l’Espagne avait accueilli 75,3 millions de visiteurs, juste derrière les Etats-Unis (75,6), tandis que la France restait nettement en tête avec 82,6 millions de touristes, selon les chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Le nombre de visiteurs en France pour 2017 pourrait atteindre 88 à 89 millions de personnes.