Salon CES à Las Vegas – Il manque encore aux Wallons l’état d’esprit d’oser y aller, analyse la patronne de l’Awex

Quatorze PME et start-up wallonnes se sont rendues cette semaine au salon de l’électronique Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas sous l’égide de l’Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex). Pour l’administratrice générale de cet organisme, il manque encore cependant aux entrepreneurs du sud du pays, quel que soit leur domaine, la mentalité d’oser y aller et de se confronter aux grandes entreprises de leurs secteurs respectifs. « Il faut donner des déclics et des envies et l’éducation a un rôle à jouer en amont », analyse ainsi Pascale Delcominette depuis les Etats-Unis, mercredi. Les entreprises qui ont fait le déplacement cette année avec l’Agence wallonne sont, quant à elles, « ravies », selon Mme Delcominette. « Les grands noms de l’électronique sont ici et elles peuvent organiser des rendez-vous, nouer des contacts privilégiés. Beaucoup disent d’ailleurs que le salon est déjà une réussite après la première journée. »

Il y avait cette année une véritable envie des entreprises wallonnes de se rendre au CES, le plus important événement consacré à l’innovation technologique en électronique grand public. Le budget pour l’Awex n’est cependant pas mince: 140.000 euros. « Pour nous, cela coûte cher », reconnait Mme Delcominette. « Les entreprises ne pourraient cependant pas être là toutes seules. » Grâce à l’intervention de l’Agence, il ne leur reste à débourser que de 600 à 1.200 euros (hors TVA) pour être présentes à Las Vegas.

L’Awex a, elle, d’ores et déjà prévu de rééditer l’expérience en 2019. « Le CES est une vitrine de ce qu’on a dans notre Région, de la créativité de la high-tech wallonne. Cela donne en outre une crédibilité incroyable aux entreprises d’être ici, elles qui sont de plus tirées vers le haut parce qu’en contact avec les meilleures sociétés de leurs secteurs », légitime l’administratrice générale.

