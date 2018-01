Proximus League – Le Beerschot s’impose 1-2 à Tubize et se relance dans la course pour la deuxième tranche

Le Beerschot a pris trois points importants sur le terrain de Tubize (1-2) mercredi soir au Stade Edmond Leburton en match d’alignement de la cinquième journée de la deuxième phase en Proximus League, qui avait été remis à cause de la neige le dimanche 10 décembre. Les Anversois remontent à la troisième place du classement de la deuxième tranche. C’est en première période que les hommes de Marc Brys ont fait la différence: Jimmy De Jonghe a ouvert la marque d’une frappe enroulée (23e), avant que Denis Prychynenko ne double la mise après avoir suivi le coup franc de Hernan Losada (27e), détourné sur la transversale par le gardien Théo Defourny.

En deuxième période, les Tubiziens se créèrent les plus belles opportunités mais manquèrent de réussite devant le but de Rafael Romo. Hugo Vidémont réduisit l’écart dans les arrêts de jeu, mais il était trop tard pour Tubize (90e + 4).

Grâce à cette victoire, le Beerschot s’empare de la troisième place du classement de la deuxième tranche. Avec 10 points, les Anversois reviennent à cinq points du Lierse, leader de la deuxième phase. Vainqueur de la première période, le Beerschot sera automatiquement promu en Jupiler Pro League s’il remporte aussi la seconde.

Tubize est 4e avec 9 points, comme l’Union Saint-Gilloise et Oud Heverlee-Louvain.

Au classement général le Beerschot Wilrijk reprend la tête avec 39 points devant le Cercle de Bruges (37). Tubize reste avant-dernier avec 19 points.

