Ligue des Champions de basket (m) – Ostende s’incline face à Avellino

Lors de la 10e journée de la Ligue des Champions de basket-ball, Ostende, champion de Belgique, a dû courber l’échine à domicile face aux Italiens d’Avellino, 51-61 (mi-temps: 31-29), mercredi soir au Versluys Dôme. Il s’agit du sixième revers des Côtiers dans la compétition. A l’aller Avellino l’avait emporté 66-57. Les hommes de Dario Gjergja sont bien rentrés dans la partie pour mener 13-6, puis 17-14 après les dix premières minutes. Les deux formations se rendaient coup pour coup et Ostende ne parvenait pas à faire le trou. Avellino ne comptait ainsi plus que deux points de retard au repos.

La formation italienne augmenta son intensité défensive en deuxième période, pour prendre les devants. Limités à sept points dans le troisième quart-temps, les Ostendais voyaient Avellino se détacher: 38-49. Les Italiens poursuivirent sur leur lancée dans les dix dernières minutes, 41-56, 45-61, pour finalement l’emporter 51-61.

Jean-Marc Mwema a terminé meilleur marqueur de la rencontre pour le BCO avec 13 points, en l’absence du capitaine Dusan Djordjevic. Tonye Jekiri a lui été bon pour 8 points et 12 rebonds. Malgré la défaite, Ostende, qui compte quatre victoires, occupe la cinquième place du Groupe D, synonyme de repêchage en FIBA Europe Cup, tout comme la sixième place. Avellino est 4e avec 5 victoires et 5 défaites.

Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le deuxième tour.

Ostende (Bel) – Avellino (Ita) 51-61

Quarts: 17-14, 14-15, 7-16, 13-16

Ostende: 13/42 2 pts, 5/18 3 pts, 10/23 lf, 45 rebonds; Lasisi 6, Schwartz 1, Buza 2, Mwema 13, Salumu 5, Myers 6, Jagodic-Kuridza 1, Kesteloot 4, Jekiri 8, Fieler 5, Mihailovic.

