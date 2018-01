Les Belges à l’étranger – Le PSG, avec Thomas Meunier, se défait d’Amiens, Isaac Mbenza envoie Montpellier en demies

Le Paris Saint-Germain, quadruple tenant du trophée en titre, s’est qualifié pour les demi-finales de la coupe de la Ligue française de football en s’imposant 0-2 à Amiens mercredi soir au stade de la Licorne. Montpellier s’est également qualifié en l’emportant 0-1 à Angers grâce à un but d’Isaac Mbenza. Face à une équipe d’Amiens réduite à dix après l’exclusion de son gardien Régis Gurtner (34e), pour avoir fauché Kylian Mbappé en dehors de la surface de réparation, les Parisiens ont dû attendre la deuxième mi-temps pour valider leur qualification.

Neymar transforma un penalty qu’il avait lui-même provoqué (53e), avant qu’Adrien Rabiot ne donne au score son allure définitive de la tête sur un centre d’Angel Di Maria à la 78e.

Titulaire au poste de back droit, Thomas Meunier a disputé la partie dans son intégralité.

Le PSG reste donc en lice sur les quatre tableaux avec une confortable avance en tête du championnat, un 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, et un 16e de finale de Coupe de France contre Guingamp au Parc des Princes.

Montpellier, de son côté, a fait la différence dans les derniers instants sur le terrain d’Angers.

Monté au jeu à la 69e minute, l’international espoir belge Isaac Mbenza a inscrit le but de la victoire sur un centre de Ruben Aguilar à la 86e.

Monaco, vainqueur 2-1 à Nice dans le derby de la Côte d’Azur mardi, et Rennes, qui a battu Toulouse 4-2 mercredi, sont également qualifiés pour les demi-finales.

Source: Belga