Les Belges à l’étranger – Chelsea et Arsenal se neutralisent en demi-finale aller de la coupe de la Ligue

Chelsea a été tenu en échec, 0-0, par Arsenal, mercredi soir à Stamford Bridge en demi-finale aller de la coupe de la Ligue anglaise de football. Thibaut Courtois, Eden Hazard et Michy Batshuayi ont tous les trois pris part à la rencontre. Comme depuis le début de la saison, les deux clubs londoniens n’ont donc à nouveau pas réussi à se départager dans le temps réglementaire: après le Community Shield (1-1), et les 0-0 et 2-2 en championnat. Dominateurs face à une équipe d’Arsenal trop timide offensivement, les Blues ont buté sur un David Ospina en grande forme.

Le deuxième gardien des Gunners a sorti des arrêts de grande classe sur les tentatives de Morata ou encore de Willian.

Thibaut Courtois et Eden Hazard étaient tous les deux titulaires lors de cette partie. Hazard a cédé sa place à Tiemoué Bakayoko à la 84e minute. Michy Batshuayi a lui remplacé Morata à la 87e. Le match retour aura lieu le mercredi 24 janvier prochain à l’Emirates Stadium.

Dans l’autre demi-finale, Manchester City s’était imposé 2-1 face à Bristol City mardi soir. Le match retour se tiendra le mardi 23 janvier.

La finale se disputera le 25 février à Wembley.

