Handball – Qualifications Mondial 2019 (m) – La Belgique bat la Turquie 27-21 et prend la tête de son groupe

Les Red Wolves peuvent continuer à rêver d’une qualification pour le Mondial 2019 de handball masculin. Ils ont en effet battu la Turquie 27-21 (mi-temps: 12-12) lors de la 5e et avant-dernière journée de leur groupe éliminatoire, mercredi soir devant 900 spectateurs au Sportoase de Louvain. Un ticket pour les barrages sera l’enjeu du derby des pays-plats contre les Pays-Bas dimanche à Sittard. Menée 1-3 après quelques minutes, l’équipe de Yérime Sylla s’est bien reprise pour compter deux goals d’avance, 12-10, grâce entre autres à des réalisations de Cauwenberghs et Damian Kedziora, peu avant la mi-temps, où les deux formations étaient à égalité pour leur retour aux vestiaires.

La Turquie a ensuite provisoirement repris les commandes (13-15). Mais elle n’a pas résisté à l’énergique réaction des Belges qui se sont détachés jusqu’à 22-17 sous l’impulsion de Cauwenberghs, auteur d’un hat-trick, de De Beule et Robyns, également buteurs. Nos compatriotes se sont ensuite contentés de contrôler les opérations pour finalement l’emporter 27-21, grâce à leur héroïsme en défense, à l’image d’Yves Vancosen se battant sur chaque ballon, et aux arrêts réalisés tout au long de la rencontre par le remarquable gardien Lettens.

Les deux équipes avaient fait match nul à Eskisehir, 27-27, lors de la première journée. Depuis les Red Wolves ont perdu 25-26 contre les Pays-Bas, et ont battu deux fois la Grèce, 33-28 et 26-24. Ils comptent 7 points au classement du Groupe 5, soit un de plus que les Néerlandais qui ont joué un match de moins. La Turquie a 5 points et la Grèce, qui accueille les Pays-Bas jeudi (19h00), aucun.

Seul le vainqueur du groupe se qualifie pour un double match de barrage au mois de juin, dernier stade de la qualification avant la phase finale, du 9 au 27 janvier 2019 au Danemark et en Allemagne. Celle-ci rassemblera 24 nations, dont 12 européennes.

Les deux pays hôtes sont déjà qualifiés, tout comme la France, tenante du titre.

Source: Belga