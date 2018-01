Euro Hockey Indoor (m) – La Belgique et les Indoor Red Lions visent les demi-finales de leur Euro d’Anvers

Les championnats d’Europe de hockey masculin en salle débutent vendredi à la Lotto Arena d’Anvers pour se terminer dimanche, en fin d’après-midi, avec la finale devant désigner le successeur de l’Allemagne, couronnée à Prague en 2016 et à nouveau principal favori. Huit nations prennent part à ce plus haut niveau de la compétition continentale, auquel la Belgique n’a plus participé depuis 1976 et sa médaille d’argent décrochée à Arnhem (P-B). Les Indoor Red Lions, classés à la 16e place mondiale, entameront leur tournoi vendredi à 13h30 face à la Russie (FIH-4), avant de rencontrer la Suisse (FIH-8) six heures plus tard (19h30). La Belgique disputera sa dernière rencontre de poule samedi (12h30) contre l’Autriche, 2e mondiale et vice-championne d’Europe en titre.

Dans la poule A, les champions du monde allemands, sacrés à 15 reprises ces 17 dernières éditions de l’Euro, devraient facilement émerger face, successivement, à la République tchèque (FIH-6), la Pologne (FIH-5) et le Danemark (FIH-19).

Avec dans ses rangs des joueurs comme entre autres le gardien Jeremy Gucassoff, qui vient d’annoncer sa retraite internationale chez les Red Lions, l’attaquant Renaud Pangrazio et celui du Polo de Barcelone Max Plennevaux, ou Gille Jacob et Thibault Cornillie à la distribution, la Belgique vise ambitieusement une place dans les deux premières équipes de son groupe B, ce qui lui donnerait accès aux demi-finales croisées.

Pour cela, les hommes d’Alex De Chaffoy, qui ont noté des résultats encourageants en matchs amicaux ces dernières semaines, espèrent pouvoir compter sur un septième homme avec le public, puisque 7.000 places seront disponibles chaque jour à la Lotto Arena et que plus de 5.000 tickets ont déjà trouvé preneur. La fédération belge de hockey (ARBH), qui tient à faire découvrir cette discipline très spectaculaire à un public le plus large possible, a ainsi veillé à garder le prix des places à un tarif très démocratique (entre 8 et 15 euros).

L’Euro d’Anvers servira également de préparation idéale aux Indoor Red Lions, qui se sont qualifiés pour la Coupe du monde en salle début février (7-11/2), à Berlin (All). Dans la poule B, la Belgique y retrouvera l’Autriche, la Russie et la Suisse, mais aussi l’Irlande et l’Afrique du Sud.

