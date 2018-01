Coupe Challenge de volley (d) – Hermes Ostende se qualifie pour les 1/8e de finale

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hermes Ostende s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe Challenge dames de volley-ball en battant les Portugaises de Ponta Delgada 3-2 (25-20, 17-25, 20-25, 25-19, 15-12) mercredi soir à la Mister V Arena. Nos compatriotes avaient déjà remporté la rencontre aller 3-1. La partie a duré deux heures et cinq minutes. Les Ostendaises seront opposées en 1/8e aux Serbes de Tent Obrenovac, qui ont pour leur part écarté une autre équipe serbe, Zeleznicar Lajkovac, 15-13 au set en or.

Lajkovac avait gagné 3-1 à l’aller, mais s’est incliné 3-0 au retour mercredi.

Ostende jouera à domicile le 23, 24 ou 25 janvier, et se déplacera en Serbie le 6, 7 ou 8 février.

Source: Belga