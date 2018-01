Ryanair supprime les bagages en cabine à partir du 15 janvier

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair modifie sa politique de bagages en cabine à partir du 15 janvier prochain.

A l’exception des passagers qui ont opté pour un embarquement prioritaire payant, les passagers ne pourront plus prendre de grand sac en cabine. Ils pourront toutefois monter à bord de l’appareil avec un petit sac à main ou assimilé. Ce changement de politique fait partie du programme « Always Getting Better ».

Ryanair veut réduire le nombre de bagages en cabine afin d’accélérer la procédure d’embarquement. Jusqu’à présent, les passagers étaient autorisés à prendre l’avion avec un petit sac et un plus grand bagage. Désormais, ils devront placer leur grand sac en soute gratuitement à l’exception des passagers dits prioritaires.

Par ailleurs, Ryanair change aussi sa politique pour les bagages payants. La limite autorisée passe de 15 à 20 kilos et le prix par bagage sera aussi réduit.