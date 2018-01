Tweet on Twitter

Steve Bannon, l’ex-conseiller du président américain Donald Trump, a quitté la présidence du site ultra-conservateur Breitbart News, après la publication de propos critiques dans un livre polémique sur Donald Trump et son entourage, a annoncé mardi le site. Arrivé en 2012 à la tête du site après le décès du fondateur Andrew Breitbart, Steve Bannon a largement contribué à en faire la plateforme d’information et d’opinion la plus suivie au sein de la droite dure américaine.

source: Belga