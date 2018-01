Six Jours de Rotterdam – Kenny De Ketele et Moreo De Pauw s’imposent

Kenny De Ketele et Moreno De Pauw ont inscrit leur nom au palmarès des Six Jours cyclistes de Rotterdam, mardi soir aux Pays-Bas. Ils ont devancé les Néerlandais Wim Stroetinga et Yoeri Havik, deuxièmes, ainsi que les Français Morgan Kneisky et Benjamin Thomas, troisièmes. En tête de bout en bout à Rotterdam, ils ont terminé avec 4 tours d’avance sur les Néerlandais et 5 sur les Français. De Ketele et De Pauw succèdent au palmarès aux Allemands Roger Kluge et Christian Grasmann, huitièmes mardi soir.

Plus tôt cette saison, le duo belge s’était déjà imposé lors des Six Jours de Gand.

Chez les espoirs, les Belges Bryan Boussaer et Jules Hesters se sont montrés les plus rapides et réguliers.

– Classement final:

1. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (BEL) 231 pts

– à 4 tours –

2. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (P-B) 209

– à 5 tours –

3. Morgan Kneisky/Benjamin Thomas (Fra) 127

– à 6 tours –

4. Niki Terpstra/Dylan van Baarle (P-B) 188

5. Albert Torres/Sebastian Mora (Esp) 141

6. Marc Hester/Jesper Morkov (Dan) 132

– à 8 tours –

7. Jesper Asselman/Pim Ligthart (P-B) 112

– à 10 tours –

8. Roger Kluge/Christian Grasmann (All) 181

9. Dion Beukeboom/Jan-Willer van Schip (P-B) 122

– à 11 tours –

10. Raymond Kreder/Ramon Sinkeldam (P-B) 104

– à 12 tours –

11. Daniel Staniszewski/Wojciech Pszczolarski (Pol) 202

– à 14 tours –

12. André Looij/Nick Stöpler (P-B) 92

– à 17 tours –

13. Roy Pieters/Melvin van Zijl (P-B) 73

Source: Belga