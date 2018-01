Carabao Cup – Manchester City, avec un but de De Bruyne, s’impose sur le fil face à Bristol City

Tweet on Twitter

Manchester City s’est imposé dans les derniers instants à domicile en match aller des demi-finales de la Carabao Cup, mardi en Coupe de la Ligue anglaise de football contre Bristol City (2-1). Capitaine des siens, Kevin De Bruyne a inscrit le but de l’égalisation. Juste avant la mi-temps, l’attaquant de Bristol City Bobby Reid récupérait la balle dans le rectangle à la suite d’une mauvaise relance de l’ancien joueur du Standard Eliaquim Mangala avant de se faire tacler fautivement par John Stones. L’arbitre désignait le point de penalty et le buteur des pensionnaires de Championship se faisait justice lui-même en trompant le portier Claudio Bravo (0-1, 44e).

En seconde période, les « Citizens » revenaient avec de meilleurs intentions mais Raheem Sterling ne parvenait pas à conclure plusieurs occasions franches. L’attaquant anglais trouvait toutefois Kevin De Bruyne avant l’heure de jeu qui, d’une frappe puissante dans le rectangle, crucifiait le gardien adverse (1-1, 55e). Alors que l’on se dirigeait vers un match nul, Kun Agüero, monté en cours de match, offrait la victoire à Manchester City de la tête dans le temps additionnel (2-1, 90e+2).

Ce mercredi, Chelsea recevra Arsenal dans l’autre demi-finale. Les matches retour auront lieu le 23 et le 24 janvier. La finale se tiendra le 25 février à Wembley.

Source: Belga