Accord sur le nucléaire iranien – L’Iran invité jeudi à Bruxelles pour des discussions sur l’accord nucléaire

L’Union européenne a invité le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif à des discussions avec ses homologues français, allemand et britannique jeudi à Bruxelles sur la préservation de l’accord sur le nucléaire iranien. Dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi, l’UE a proposé ces discussions à M. Zarif, dont la venue en Europe cette semaine était déjà annoncée par Téhéran, au moment où les Etats-Unis pourraient dénoncer dans quelques jours l’accord sur le nucléaire conclu en juillet 2015 entre l’Iran et le Groupe des Six (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie).

Le communiqué indique que la représentante de l’UE pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, « réunira une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères des pays de l’E3 – France, Jean-Yves Le Drian, Allemagne, Sigmar Gabriel, et Royaume-Uni, Boris Johnson – et le ministre iranien des Affaires étrangères Jawad Zarif jeudi 11 janvier à Bruxelles ». Selon ce communiqué, « la rencontre aura lieu dans le contexte du travail en cours pour garantir une application complète et sans interruption du Plan global d’action commun » (JCPOA selon l’acronyme anglais, le nom officiel de l’accord sur le nucléaire iranien).

L’Iran a lancé lundi une mise en garde sur l’éventualité d’une sortie des Etats-Unis de cet accord, à quelques jours d’une décision américaine liée à ce dossier. « La communauté internationale doit se préparer à une possible sortie des Etats-Unis de l’accord nucléaire d’ici quelques jours », a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l’un des principaux négociateurs de cet accord, cité par l’agence de presse officielle iranienne Irna. « Nous nous sommes préparés à tous les scénarios », a dit M. Araghchi.

L’UE, qui a joué un rôle important dans la conclusion de l’accord de 2015, est intervenue dernièrement auprès de parlementaires américains pour que Washington ne sorte pas de l’accord.

