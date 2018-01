« Choqué » par le pull de H&M, The Weeknd rompt son contrat avec la marque

The Weeknd a annoncé qu’il cessait toute collaboration avec la marque H&M. Il s’est dit « choqué » par le message à connotation raciste présent sur un sweat-shirt de la marque.

H&M a lancé sa nouvelle collection au Royaume-Uni dimanche dernier avec un sweat-shirt qui fait polémique sur internet. La photo d’un jeune garçon noir qui pose avec un sweat-shirt de H&M, présentant comme inscription “Coolest monkey in the jungle” (« le singe le plus cool de la jungle »), a été attaquée par plusieurs internautes.

« H&M, ceci est dégoûtant et irresponsable. Vous savez que l’histoire du racisme utilise le terme ‘singe’ pour désigner les noirs africains… et vous osez mettre ça sur votre site”, écrit notamment une internaute sur Twitter.

« Profondément offensé »

« Je me suis réveillé ce matin choqué et embarrassé par cette photo. Je suis profondément offensé et ne travaillerai plus jamais avec H&M », a annoncé The Weeknd dans un tweet. Le chanteur avait posé pour la campagne du printemps 2017 et avait dessiné une collection avec H&M pour l’automne dernier.

L’inscription a été considérée comme raciste et H&M a présenté ses excuses. «Nous avons non seulement retiré la photo de nos chaînes, mais aussi le vêtement de notre offre», a indiqué la marque sur son compte Twitter.