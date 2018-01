« The Voice Belgique » : Slimane favori, Vitaa effacée

Le chanteur au bonnet noir a la cote auprès des talents de «The Voice Belgique».

Le coup d’envoi de la septième saison de The Voice Belgique a été donné hier soir sur La Une. Si le format de l’émission reste inchangé, le banc des coachs a, quant à lui, un tout autre visage. BJ Scott s’offre de nouveaux compagnons de fauteuil bien connus du public.

Lors du premier «Blind», le ton a d’ailleurs déjà été donné. Slimane, ex-gagnant de «The Voice France», a pratiquement fait l’unanimité du côté des candidats parmi lesquels on peut retrouver le sosie d’Elvis Presley, une époustouflante chanteuse de fado, ou encore le fils de Jean-Jacques Deleeuw, un ex-directeur de RTL Belgium.

C’est bien simple, au terme de l’épisode, l’interprète de «Paname» se retrouve avec quatre talents dans son équipe, contre deux pour BJ Scott et un seul pour Matthew Irons et Vitaa. Il faut dire que pour attirer ses futurs poulains, Slimane met le paquet quitte à taquiner ses camarades. Oreille attentive, argumentation béton, humour et répartie, il n’a également pas hésité à faire le show pour arriver à ses fins. Bref, le public et les talents sont conquis par le coach au bonnet noir vissé sur le crâne, qui a d’ailleurs été ému en retrouvant Woody, l’un de ses anciens camarades de casting.

Vitaa déçoit

Si Slimane a parfaitement trouvé sa place de l’autre côté de la scène, Vitaa, pour sa part, s’est montrée plutôt effacée, voire insignifiante. BJ Scott s’est même presque sentie obligée de venir à la rescousse de la chanteuse R’n’B qui n’arrivait pas à s’imposer lors d’un débat l’opposant aux deux coachs masculins.

L’ancienne acolyte de Diam’s dans «Confessions nocturnes» ne convainc pas et se retrouve même à appeler en direct son ami Maître Gims pour faire le job à sa place. «Explique à Camille pourquoi elle doit venir dans mon équipe», demande-t-elle à l’interprète de «Sapés comme jamais» avant de passer son portable à la jeune candidate. Heureusement pour elle, le joker «appel à un ami» a fonctionné. Mais, qu’en sera-t-il des prochains épisodes?