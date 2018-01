Comment contourner l’obsolescence programmée

Meubles, vêtements, électroménager, high-tech… Vous désirez consommer plus «responsable» et «durable» en privilégiant la seconde vie des objets, leur réparation ou encore l’achat d’occasion? Tour d’horizon des solutions anti-gaspi simples et efficaces.

Face à l’émergence de ces nouveaux comportements de consommation, bien qu’encore timides, des plateformes en ligne ou réseaux collaboratifs ont fleuri depuis trois ans dans le but de lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée.

Dans le domaine high-tech, on peut dénicher des bons plans et produits reconditionnés sous garantie, à prix réduit. Sur le site Backmarket, par exemple, un smartphone iPhone 6S se trouve en cette fin d’année à 350 euros au lieu de 709 euros. À titre comparatif, il peut être utile d’étudier les prix proposés par les opérateurs de téléphonie mobile qui se sont mis à proposer des smartphones d’occasion.

Repair cafés

Vers qui se tourner pour effectuer une réparation ou savoir si son objet est réparable? Ce n’est pas toujours évident. Pour répondre à ces questions, des associations ou «repair cafés» ont vu le jour, suivant le concept lancé en 2009 à Amsterdam aux Pays-Bas pour encourager les consommateurs à réparer plutôt que jeter. Sur place, on participe à la réparation, guidé par des bénévoles. Les adresses des différents repairs cafés de Belgique sont notamment regroupées sur le site repairtogether.be ou sur celui du réseau de consommateurs responsables www.asblrcr.be/repair-café.

Fabriquer soi-même

Autre piste, les ateliers «self-made» pour apprendre à fabriquer ses propres produits d’entretien ou cosmétiques. Ces rendez-vous très présents sur les réseaux sociaux permettent d’échanger des astuces, notamment avec des produits bios et naturels, dont on connaît intégralement la composition comme c’est le cas sur le groupe Facebook Slow Cosmétique Officiel. De nombreux ateliers sont d’ailleurs proposés sur le site www.1001belges.be qui permet de mettre en contact des personnes désireuses de partager leur passion sur la fabrication de cosmétiques naturels ou de «restauration/ récupération de meubles.

À noter l’initiative de l’association Zero Waste France, qui a lancé l’opération riendeneuf.org pour l’année 2018, consistant à recommander aux consommateurs de n’acheter aucun objet neuf (hors alimentation et cosmétiques) et de privilégier la réparation et l’achat d’objets d’occasion et/ou recyclés.