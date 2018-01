Primera Division – Coutinho, présenté au Barça lundi, sur la touche trois semaines

Coutinho est blessé à la cuisse droite et sera sur la touche pour trois semaines (20 jours), a annoncé son nouveau club, le FC Barcelone lundi qui propose de suivre en direct la journée du Brésilien pour sa présentation au Barça. Liverpool et Barcelone étaient arrivés à un accord samedi pour le passage de Philippe Coutinho, 25 ans, en Catalogne pour ce qui est le troisième transfert le plus cher de l’histoire. Coutinho est à Barcelone lundi pour y satisfaire aux examens médicaux d’usage, signer en grandes pompes son contrat et être présenté officiellement aux supporters catalans au Camp Nou.

Si le Barca n’a pas dévoilé le montant du transfert, la presse espagnole a avancé le montant de 120 millions d’euros et 40 millions de bonus, soit le transfert le plus onéreux de l’histoire derrière le jeune français du Paris Saint-Germain (ex-Monaco) Kylian Mbappé (180 millions) et surtout son compatriote et ami Neymar, parti du Barça au PSG pour 222 millions d’euros l’été dernier et auquel il est censé succéder.

Formé au Vasco da Gama, l’international brésilien (32 sélections) a quitté le Brésil à 18 ans pour rejoindre l’Italie et l’Inter Milan en 2010 avant de passer à Liverpool en janvier 2013 pour environ 10 millions d’euros. Depuis lors, le milieu de terrain offensif a porté la vareuse des ‘Reds’ à 201 reprises toutes compétitions confondues, marquant 54 buts et délivrant 46 assists.

Source: Belga