Le groupe Proximus a annoncé lundi soir connaître « une panne générale » sur le réseau de Proximus TV en réponse à de nombreux internautes qui ont signalé des problèmes de connexion. Le problème concerne uniquement Proximus TV, a encore précisé le porte-parole du groupe, Haroun Fenaux. « Il y a actuellement une panne générale (sur le réseau Proximus TV). Les services concernés en ont été informés. Ils planchent actuellement sur le problème et font le nécessaire pour le résoudre », précise le groupe Proximus sur Twitter.

Le problème est survenu entre 20h00 et 21h00, selon M. Fenaux. « Les équipes techniques s’occupent de résoudre le problème », précise-t-il.

Proximus communiquera de plus amples informations sur la panne dans le courant de la soirée.

Source: Belga