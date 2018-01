Les Red Panthers en stage en Amérique du Sud du 16 janvier au 6 février

Les Red Panthers disputeront plusieurs rencontres contre l’Argentine et le Chili lors de leur stage en Amérique du Sud du 16 janvier au 6 février à Santiago du Chili d’abord puis à Buenos Aires ensuite. Niels Thijssen, le sélectionneur national de l’équipe féminine de hockey, a repris 21 joueuses. La Belgique, 13e nation mondiale, affrontera le Chili (FIH 15) à 2 reprises et l’Argentine, 3e classement mondial, par trois fois. « Après notre stage en novembre en Espagne, l’équipe a travaillé très dur sur le plan physique. Il est temps de rejouer à présent », a confié Niels Thijssen qui a sélectionné 21 joueuses, parmi lesquelles Tiphaine Duquesne, Mathilde Raymakers et Shaunda Ikegwuonu « qui reçoivent une nouvelle chance de se montrer et de prendre de l’expérience face à des joueuses de niveau mondial », a ajouté le sélectionneur national. « Louise Cavenaile et Maureen Beernaert se remettent de leur blessure. Estelle Meulemans n’est pas sélectionnée. »

Les Red Panthers se préparent pour la Coupe du monde à Londres du 21 juillet au 5 août où la Belgique est versée dans le groupe D avec l’Australie (FIH 4, la Nouvelle-Zélande (FIH 5) et le Japon (FIH 12).

– La sélection des 21 Red Panthers:

Jill Boon (Wellington), Aisling D’Hooghe (gardien/Waterloo Ducks), Tiphaine Duquesne (Wellington), Aline Fobe (Braxgata), Alix Gerniers (Gantoise), Lien Hillewaert (Braxgata), Shaunda Ikegwuonu (Braxgata), Pauline Leclef (Braxgata), Sophie Limauge (Waterloo Ducks), Barbara Nelen (Braxgata), Joanne Peeters (Rottweis Cologne), Emma Puvrez (Anvers), Anouk Raes (Wellington), Mathilde Raymaekers (Waterloo Ducks), Manon Simons (Herakles), Elena Sotgiu (gardien/Herkales), Michelle Struijk (Anvers), Stephanie Vanden Borre (Gantoise), Judith Vandermeiren (Braxgata), Louise Versavel (Braxgata) et Anne-Sophie Weyns (Victory).

– Le programme (tous les matches en principe à 19h00 locales, 23h00 en Belgique):

19 janvier: Chili – Belgique à Cerro Manquehue (Santiago du Chili)

20 janvier: Chili – Belgique à Cerro Manquehue (Santiago du Chili)

au CeNARD de Buenos Aires)

25 janvier: Argentine – Belgique

27 janvier: Argentine – Belgique

28 janvier: Argentine – Belgique

31 janvier: Argentine – Belgique

02 février: Argentine – Belgique

03 février: Argentine – Belgique

