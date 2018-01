Jupiler Pro League – Quatre nouveaux joueurs débarquent à l’Antwerp

Le vestiaire de l’Antwerp compte quatre nouveaux venus: le médian offensif ou ailier burkinabé Jonathan Pitroipa, l’ailier français Romain Habran, le médian ukrainien Egor Nazaryna et l’attaquant sénégalais Laurent Mendy. Le club de Jupiler Pro League a confirmé leurs arrivées sur son site internet. Pitroipa, 31 ans, était libre de contrat. Il a signé un contrat de six mois (avec une option d’une année supplémentaire) au Great Old. Ancien joueur de Fribourg et Hambourg en Bundesliga et de Rennes en Ligue 1, l’international (71 caps, 18 buts) a joué ces dernières saisons au Moyen Orient: à Al-Jazira à Abou Dhabi puis à Al-Nasr à Dubaï.

Romain Habran, 23 ans, arrive de l’équipe B du PSG. Il a signé un bail de dix-huit mois avec une option pour une saison supplémentaire. Les derniers détails sont négociés entre les deux clubs.

Egor Nazaryna, 20 ans, arrive au Bosuil en provenance du club ukrainien du FC Dnipro Dnipropetrovsk. Son contrat porte sur trois saisons et demie (plus une année en option). Là encore, les derniers détails doivent être fixés. Laurent Mendy, 20 ans aussi, évoluait à l’académie ASC Avenir FC au Sénégal. Il est lié pour deux ans et demi et dispose d’une option pour deux années de plus.

L’Antwerp, actuel 4e après 21 journées de compétition, prépare sa fin de saison lors d’un stage à Algorfa, en Espagne.

