Un nouvel album de Dany Brillant en février

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le crooner français marque son retour avec la sortie de son dixième album studio, « Rock and Swing ». Comme son nom l’indique, ce nouveau disque crée la rencontre entre le rock d’Elvis et le swing de Saint-Germain.

Dany Brillant alterne entre cuivres jazz et guitares rock’n’roll, choeurs gospel blues et cordes country, dans un album qui met la danse à l’honneur, entre les rythmes du rock et la légèreté du swing.

« Rock and Swing » est le dixième album du chanteur français, fort d’une carrière de 25 ans, avec plus de 5 millions de disques vendus. Dany Brillant sera présent en Belgique dans les mois qui viennent. Tout d’abord le 12 janvier, dans le cadre de la promo de son dernier disque. Ensuite, ses prochains concerts auront lieu le 22 mars au Forum de Liège et le 23 mars au Palais des Beaux-arts de Charleroi.