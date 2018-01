Un mort lors de manifestations contre la hausse du prix du pain

Un lycéen a été tué dimanche au Soudan lors de manifestations contre la hausse du prix du pain. Ces protestations ont entraîné l’arrestation de l’un des chefs de file de l’opposition et la saisie de plusieurs journaux. Le mouvement a débuté samedi à Sennar, dans le sud-est du pays, après le doublement du prix du pain qui a suivi l’annonce, le mois dernier, de l’abandon de subventions publiques dans le cadre de mesures d’austérités recommandées par le Fonds monétaire international (FMI).

Les manifestations se sont tendues dimanche à la capitale et à trois villes du Sud-Ouest, dont Geneina, où le lycéen a été tué, selon les autorités locales. A Al Damazine, dans le Sud-Est, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser 400 personnes, selon un habitant joint par Reuters. Des membres du Parti du Congrès soudanais, l’une des principales composantes de l’opposition, ont par ailleurs annoncé l’arrestation de leur président Omar Al Dageir et six quotidiens ont été retirés de la vente. Les mesures d’austérité ont déjà donné lieu des mouvements de protestation, ces dernières années au Soudan.

Selon Amnesty International, 185 personnes y auraient été tuées en 2013 lors de manifestations contre l’augmentation des prix du carburant.

Source: Belga