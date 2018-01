Nick Kyrgios renoue avec la victoire et enlève son 4e titre ATP à Brisbane

Tweet on Twitter

Nick Kyrgios (ATP 21) a aisément remporté le tournoi de tennis de Brisbane, une épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 468.910 dollars, dimanche en Australie. Après avoir sorti samedi en demi-finale le Bulgare Grigor Dimitrov, tenant du titre et N.3 mondial, l’enfant terrible australien n’a laissé aucune chance en finale à l’Américain Ryan Harrison (ATP 47e). Il l’a dominé 6-4 et 6-2 en 1h13. Kyrgios, 22 ans, n’avait gagné aucun titre en 2017. Son dernier titre remontait à Tokyo en octobre 2016. Il a décroché dimanche son 4e titre ATP. Les deux premiers l’ont été à Marseille et Atlanta, également en 2016.

Il compte aussi trois défaites en finale: Estoril (2015), Cincinnati (2017) et Pékin (2017). Harrison jouait sa 3e finale après Atlanta et Memphis en 2017. Il n’a gagné que celui de Memphis.

Source: Belga