Maaseik remporte la Coupe de la Ligue

Noliko Maaseik a remporté la première édition de la Coupe de la Ligue de volley (League Trophy) en battant en finale Lindemans Alost dimanche à l’Eruno Arena de Gand. Maaseik s’est imposé en cinq sets 28-26, 21-25, 25-16, 21-25 et 15-13. En demi-finales samedi à Gand, Noliko Maaseik avait pris la mesure de Roulers 3 sets à 2 (19-25, 25-21, 25-22, 19-25 et 15-12). Dans l’autre demi-finale, Lindemans Alost et Menin, champion d’automne et exempté des quarts de finale, avaient du se départager aussi au dernier set avec avantage aux Alostois (20-25, 19-25, 25-19, 25-22 et 15-8).

En quarts de finale mercredi, Maaseik avait éliminé Amigos Zoersel (3-0) alors que Roulers s’était débarrassé de Gand (3-0) et Alost avait fait de même avec Waremme (3-0).

Source: Belga