Les migrants, la défense et le climat au menu du sommet franco-britannique

La question des migrants au port français de Calais, face à l’Angleterre, et les actions en matière de défense et sur le climat seront au menu du prochain sommet franco-britannique entre le président français Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May, a annoncé la présidence française. Ce sommet sera organisé le 18 janvier à Sandhurst, au sud de Londres. Il sera précédé par une visite de M. Macron, probablement deux jours avant, au port français de Calais pour évoquer la situation dans cette ville « créée par la présence de nombreux migrants » souhaitant rejoindre le Royaume-Uni, a annoncé cette semaine le président français.

Alors que Londres négocie avec l’Union européenne les conditions du Brexit, le sommet du 18 janvier portera également sur « la coopération en matière de sécurité et de défense, dans le prolongement des accords de Lancaster House », selon l’Elysée. Conclus en 2010, ces accords prévoient la création d’une force expéditionnaire commune, de plusieurs milliers d’hommes, et la mise en commun de moyens dans l’industrie de défense.

Le sommet de Sandhurst, la ville du Kent où est implantée la prestigieuse Académie royale militaire britannique, sera également consacré « à développer une action commune en faveur du climat » et à renforcer « la mobilité entre les deux pays », selon l’Elysée.

