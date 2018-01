Les Chypriotes-turcs votent pour des législatives anticipées

Le parti au pouvoir du Premier ministre de Chypre Nord, Huseyin Ozgurgun, était en tête dimanche soir des élections parlementaire, mais devra vraisemblablement former une coalition pour gouverner, selon des résultats partiels. Plus de 190.500 électeurs avaient été appelés aux urnes dans la République turque de Chypre du Nord (RTCN), reconnue uniquement par Ankara, pour élire les 50 membres de l’Assemblée. Ces législatives anticipées se tenaient après l’échec l’an passé des dernières négociations en date pour une réunification de l’île méditerranéenne.

Membre de l’Union européenne depuis 2004, Chypre, qui compte un million d’habitants, est coupée en deux depuis l’invasion en 1974 de la partie nord par l’armée turque en réaction à un putsch visant à rattacher l’île à la Grèce.

Cette île est partagée entre la République de Chypre, dont l’autorité ne s’exerce que sur la partie sud de l’île, peuplée essentiellement de Chypriotes-grecs, et la RTCN, reconnue uniquement par Ankara, qui occupe 38% du territoire et compte environ 300.000 habitants.

Les bureaux ont ouvert à 07H00 (HB) et ont fermé à 17H00. Le scrutin a précédé l’élection présidentielle prévue fin janvier en République de Chypre, alors que le processus de paix est en suspens depuis l’échec il y a six mois des dernières négociations parrainées par l’ONU, achoppant notamment sur la question du retrait des 45.000 soldats turcs de l’île.

Le Parti de l’unité nationale (UBP, droite nationaliste) du Premier ministre Huseyin Ozgurgun était en tête avec 36% des voix, devant le Parti turc républicain (CTP, gauche) avec 21%, a rapporté la presse turque chypriote après le dépouillement de 58% de bulletins de vote.

Le Parti démocratique (DP, conservateur) — membre de la coalition au pouvoir sortante — n’obtient que 7% des voix tandis que le Parti du peuple (HP) de Kudret Ozersay — un ex-négociateur du processus de paix — obtient 17%.

Si confirmés, les résultats vont vraisemblablement conduire vers une coalition entre UBP et CTP. Une telle coalition soutiendrait le président Mustafa Akinci, car le CTP est favorable aux négociations visant à la réunification de l’île. Un élément d’incertitude viendrait du HP qui pourrait à son tour jouer un rôle dans une telle coalition, et qui a exprimé son scepticisme quant à ces négociations.

