Deux pompiers et deux adolescents meurent dans un incendie dans le nord de la France

Deux enfants et deux sapeurs-pompiers sont décédés dans un incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Estrée-Blanche, dans le département du Pas-de-Calais, selon La Voix du Nord et les médias français. Les pompiers se sont rendus sur les lieux de l’incendie vers 02h30, dimanche. Deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires, âgés de 21 et 32 ans, sont entrés dans la maison mais ont été pris par les flammes. Un collègue a tenté de leur porter secours mais n’a rien pu faire. Il a été grièvement blessé.

Le couple habitant dans la maison touchée par l’incendie a pu sortir. Le père et la mère, plus sérieusement brûlée, ont été pris en charge par les secours. Leurs deux enfants, un adolescent et un jeune adulte, sont décédés. L’origine des flammes n’est pas encore connue.

Le président français Emmanuel Macron s’est exprimé sur Twitter à la suite du drame. « Mes pensées vont aux familles et aux proches des pompiers décédés cette nuit et des victimes de cette tragédie. Les Français savent ce qu’ils doivent à tous ceux qui risquent leur vie pour les protéger. »

Source: Belga