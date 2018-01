Décès du chanteur des Moody Blues Ray Thomas à 76 ans

Le musicien et chanteur Ray Thomas, un des membres fondateurs du groupe Moody Blues, est mort à l’âge de 76 ans, a indiqué sa maison de disques dimanche. Flûtiste et chanteur, Ray Thomas est mort jeudi à son domicile du Surrey, en Angleterre, selon un communiqué diffusé par Cherry Red Records – Esoteric Recordings.

« Nous sommes profondément marqués par son décès, sa chaleur humaine, son humour et sa gentillesse vont nous manquer », a déclaré la maison de disques. « C’est un privilège de l’avoir connu et d’avoir travaillé avec lui », a-t-elle ajouté.

Ray Thomas avait révélé sur son site internet en 2014 souffrir d’un cancer de la prostate.

Il avait connu la gloire dans les années 1960 et 1970 après avoir fondé les Moody Blues avec Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge et Clint Warwick. Ray Thomas avait également connu le succès avec plusieurs albums en solo.

