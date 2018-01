L’arbre de Noël « déplumé » de Rome pourrait finir au musée

Tweet on Twitter

Tourné en dérision pour ses branches dénudées, l’arbre de Noël installé comme chaque année au centre de Rome avant les fêtes de fin d’année a finalement conquis les coeurs des habitants et des touristes, au point que les autorités locales envisagent désormais de le sauver de la broyeuse.

Surnommé affectueusement le « spelacchio » – le « déplumé » -, cet épicéa de Norvège pourrait finir dans les salles d’exposition du MAXXI, un musée d’art moderne situé non loin du Tibre, ont rapporté samedi les quotidiens Il Corriere della Sera et Il Messaggero.

Alors qu’il a coûté à la ville la coquette somme de 48.000 euros, l’arbre en provenance du nord de l’Italie a été déclaré mort à son arrivée en décembre dans la Ville éternelle, certains y voyant une métaphore du piteux état de la capitale italienne.

Sacré succès

Planté au milieu de la place de Venise, cet arbre d’apparence miséreuse si on le compare à ses congénères majestueux ornant les places du Vatican ou de Milan s’est néanmoins peu à peu constitué une foule de supporters, qui l’ont même doté de son propre compte Twitter.

« On dit que qu’on veut me mettre dans un musée. Déménagez Le Caravage », a commenté malicieusement l’arbre sur le réseau social.

Avenir assuré

Des messages d’encouragement ont été suspendus sur l’arbre par ses fans, certains en faisant même le « 9ème roi de Rome, après (Francesco) Totti », le footballeur le plus célèbre de la ville. Au cas où son projet de retraite au musée n’aboutirait pas, le conseil municipal envisage de le transformer en maison de bois pour abriter les mères allaitant leur bébé ou alors en milliers de crayons pour les écoles municipales, selon la presse.