David Duchovny rempile pour un second album

La star de « X-Files » et « Californication » vient de dévoiler quelques détails de son deuxième album, intitulé « Every Third Thought », qui paraîtra le 9 février en digital.

En juillet dernier, l’acteur devenu musicien a démarré une campagne de financement participatif sur Pledge Music pour la sortie de son LP, plus rock et moins folk que son premier album « Hell or Highwater », paru en 2015. « J’ai vraiment progressé du côté des paroles et de la musique sur cet album par rapport au premier et j’ai hâte de le dévoiler », a commenté David Duchovny dans un communiqué.

L’album bénéficiera d’abord d’une sortie numérique le 9 février, puis en CD et vinyle, mais la date n’a pas encore été annoncée.

Ecrivain

Bien que Duchovny ne joue de la guitare que depuis quelques années, il s’est rapidement mis à écrire des chansons en s’inspirant de groupes incontournables comme les Beatles, les Who, les Rolling Stones et Yes.

L’acteur touche-à-tout s’est aussi mis à l’écriture, il a publié deux romans, « Holy Cow » en 2015 et « Bucky F*cking Dent » l’année suivante.

Concert privé

Les fans de l’artiste peuvent déjà précommander l’album au format numérique pour $10 (environ €8) sur Pledge Music. Des bonus sont réservés aux enchérisseurs plus fortunés comme un double vinyle en plus de l’album digital pour $40 (environ €33), une affiche dédicacée de la setlist utilisée par l’artiste sur scène coûte $125.

Les groupies américaines de Duchovny pourront quant à elles s’offrir un concert privé acoustique de la star pour la modique somme de $30.000.

Plus d’infos sur : www.pledgemusic.com/projects/david-duchovny