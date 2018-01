Troubles en Iran – L’Iranien Zarif dénonce une « gaffe » de l’administration Trump à l’ONU

Le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé samedi comme « une autre gaffe » la décision de l’administration du président américain Donald Trump de porter la question des récentes protestations en Iran devant le Conseil de sécurité de l’ONU. « Le Conseil de sécurité a rejeté la tentative flagrante des Etats-Unis de le détourner de son mandat », a écrit Mohammad Javad Zarif dans un tweet.

« La majorité du Conseil a souligné la nécessité d’appliquer complètement l’accord nucléaire (conclu entre l’Iran et les grandes puissances en 2015) et de s’abstenir de s’ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Une autre gaffe de politique étrangère de l’administration Trump », ajoute-t-il.

Les Etats-Unis ont poussé pour organiser vendredi une réunion du Conseil de sécurité au sujet des protestations qui ont touché des villes iraniennes pendant environ une semaine et ont fait 21 morts.

Mais cette réunion controversée a été l’occasion de profondes divisions entre Moscou et Washington et a provoqué des dissensions entre les 15 membres du Conseil de sécurité.

« Le régime iranien bafoue les droits de son peuple », a estimé l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, dénonçant les dépenses d’armement de ce pays faites aux dépens, selon elle, du bien-être de sa population.

« C’est à l’Iran de régler ses propres problèmes », a asséné l’ambassadeur russe Vassily Nebenzia, en accusant Washington de « gaspiller l’énergie du Conseil ». La Russie a été soutenue au Conseil de sécurité par notamment la Bolivie, l’Ethiopie ou la Guinée équatoriale.

Parmi les membres permanents européens, le Royaume-Uni a jugé tout à fait légitime une réunion du Conseil de sécurité sur l’Iran mais la France s’est montrée beaucoup plus prudente.

