Quatre policiers tués dans l’explosion d’une bombe au Cachemire indien

Quatre policiers sont morts samedi au Cachemire indien dans l’explosion d’une bombe posée par des militants islamistes présumés, a rapporté la police, soit six jours à peine après une attaque de rebelles dans la région, tuant quatre soldats. Les policiers étaient en patrouille quand l’engin explosif improvisé (EEI) s’est déclenché, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Srinagar, capitale de l’État indien du Jammu-et-Cachemire, dans le nord du pays. « Explosion d’EEI à Sopore. 4 policiers martyrs. » a indiqué sur Twitter la police du Jammu-et-Cachemire.

La bombe a été posée près d’un commerce par des militants, lors d’une grève organisée par des séparatistes, ont affirmé The Press Trust of India et d’autres média indiens. Ce dernier incident survient en pleine montée de violence dans cette région à la souveraineté disputée entre l’Inde et le Pakistan.

Le Cachemire a été divisé entre l’Inde et le Pakistan à la fin de la colonisation britannique. Les deux pays rivaux revendiquent le territoire entier.

