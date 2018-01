Premier League – Liverpool dit « au revoir » à Coutinho, « un joueur fantastique » pour Jürgen Klopp

L’officialisation du transfert de Philippe Coutinho à Barcelone à peine connue, Liverpool a dit samedi « au revoir » au Brésilien de 25 ans, « un bon ami, une personne admirable et un joueur fantastique », selon son ex-entraîneur Jürgen Klopp. « C’est à grand regret que l’équipe et le club se préparent à dire au revoir à un bon ami, une personne admirable et un joueur fantastique », a déclaré le technicien allemand dans un communiqué des Reds. « Ce n’est un secret pour personne que Philippe voulait partir depuis juillet, quand Barcelone a fait sa 1re approche. Philippe n’a eu de cesse de répéter aux dirigeants, à ses coéquipiers et moi-même combien ce transfert était important pour lui », a ajouté Klopp.

« On l’a conservé en espérant être capable de le convaincre de rester, mais Barcelone, c’est son rêve et on a utilisé tout ce que l’on avait à disposition pour le faire changer d’avis. En cinq ans ici, il a réalisé des choses fantastiques. Après l’été, il a conservé son engagement, son dévouement chaque jour et ce niveau de professionnalisme l’honore. Il est possible que les supporteurs soient déçus, mais cela fait partie de la vie, du football. Les gens ont chacun leurs propres rêves et objectifs », a-t-il continué avant de tenter de rassurer les fans des Reds.

« Le club est assez gros et fort pour continuer sa progression sportive même en perdant un joueur important. Je suis depuis assez longtemps dans le circuit pour connaître l’histoire de Liverpool. Des joueurs clés sont déjà partis et le club avance toujours. J’ai confiance dans les talents dont nous disposons et je crois que nos dirigeants continuerons d’investir dans l’effectif pour nous permettre de continuer de grandir », a-t-il conclu.

Avant de s’envoler pour la Catalogne, le Brésilien a réussi un excellent automne à Liverpool, inscrivant notamment 6 buts lors de ses 7 derniers matches.

Source: Belga