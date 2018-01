Les Belges à l’étranger – Kevin Mirallas (Everton) de retour à l’Olympiacos

Kevin Mirallas a quitté l’Angleterre et Everton pour retrouver l’Olympiacos. C’est ce qu’a annoncé le club grec samedi sur son compte Twitter, sans toutefois préciser s’il s’agissait d’un prêt ou d’un transfert. Mirallas, 30 ans, n’a plus disputé une rencontre de Premier League depuis le 26 novembre 2017. Depuis l’arrivée de Sam Allardyce à la tête des ‘Toffees’, il a dû se contenter d’une seule rencontre, celle contre Limassol en Europa League en décembre.

Désireux de retrouver du temps de jeu en vue du Mondial russe, l’international belge à 59 reprises (10 buts) va donc revenir dans un club qu’il connait bien. En effet, le Liégeois a déjà évolué pour l’Olympiacos entre 2010 et 2012 avant d’arriver à Liverpool. Avec le club du Pirée, il a été champion national à deux reprises, remporté la Coupe de Grèce et été élu Joueur de l’année en 2012. En 71 rencontres pour le club grec, il avait marqué 34 fois et distillé 13 assists, terminant meilleur buteur de la saison 2012..

Vendredi, l’Olypiacos a officialisé l’arrivée de l’entraîneur Oscar Garcia, quelques semaines après son départ de Saint-Etienne. Outre Mirallas, le coach espagnol aura d’autres Belges sous ses ordres avec Silvio Proto, Björn Engels, Vadis Odjidja et Guillaume Gillet.

L’Olympiacos pourrait, en cas de victoire dimanche à l’AEL Larissa, reprendre la tête du championnat grec au soir de la 16e journée.

Source: Belga