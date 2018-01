Le FBI enquête à nouveau sur la Fondation Clinton

La fondation gérée par l’ancien président Bill Clinton et son épouse, l’ancienne secrétaire d’Etat Hillary Clinton, fait l’objet d’une enquête fédérale, a confirmé un porte-parole du couple vendredi. The Hill, un quotidien couvrant l’actualité du congrès américain et du gouvernement fédéral, a été le premier à publier l’inforamtion d’une précédente enquête sur les donations à la Fondation Clinton. Celle-ci gérait les activités caritatives d’ Hillary Clinton lorsqu’elle était secrétaire d’Etat américaine de 2009 à 2013, durant le mandat de Barack Obama.

Citant des sources officielles et au moins une personne interrogée par le FBI, The Hill rapporte que l’enquête examine si les donateurs principaux de la fondation ont bénéficié de faveurs du gouvernement.

Un second volet de l’enquête est relatif à l’application des régles fiscales.

Selon Nick Merrill, le porte-partole des Clinton, cette nouvelle enquête vise à « distraire » des problèmes actuels du président américain Donald Trump. Une enquête vise à déterminer si son élection a été influencée par la Russie.

Source: Belga