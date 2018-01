Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck au 2e tour des qualifications du tournoi de Hobart

Tweet on Twitter

Kirsten Flipkens (WTA 75) et Alison Van Uytvanck (WTA 76) ont réussi à franchir avec succès le premier tour des qualifications du tournoi de tennis WTA de Hobart, samedi en Tasmanie (Australie). Flipkens, tête de série N.2 de ces qualifs, a dû jouer trois sets et 1h52 avant d’écarter l’invitée australienne Masa Jovanovic (WTA 598) 6-7 (4/7), 6-1, 6-0. Van Uytvanck, N.3, a gagné en deux sets 6-3 et 7-5, en 1h31, face à une autre Australienne Jessica Moore (WTA 428), elle aussi bénéficiaire d’une wildcard.

Au second tour de cette phase préliminaire, Flipkens, 31 ans, sera opposée dimanche à une jeune Australienne de 20 ans, classée 367e à la WTA, Naiktha Bains qu’elle n’a jamais affrontée. Van Uytvanck devra écarter la Slovaque Jana Cepelova (WTA 109) si elle veut rejoindre le tableau final de ce tournoi joué sur surface dure et doté de 250.000 dollars. La Grimbergenoise a gagné 7-5, 0-6 et 6-1 leur seule précédente rencontre au 1er tour à Washington l’an dernier.

Elise Mertens (WTA 36), tenante du titre, sera la tête de série N.2 de cette épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars. Elle rencontrera au premier tour une qualifiée. Si elle s’impose, la N.1 belge jouera en 1/8e de finale face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 71) ou à l’invitée australienne Lizette Cabrera (WTA 152).

Source: Belga