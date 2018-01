Euromillions Basket League – Charleroi retrouve la voie du succès, Alost enfonce le Brussels

Charleroi a entamé l’année 2018 par une victoire face à Willebroek 80-75 lors de la 14e journée de championnat. Le Spirou n’avait plus gagné en championnat depuis le 1er décembre dernier. Menés d’un point au repos (34-35), les Carolos ont fait la différence dans le dernier quart-temps pour écarter les Anversois. Seth Tuttle aura été le grand artisan de la victoire du Spirou. L’intérieur américain a compilé 16 points, 8 rebonds et 7 assists pour 36 d’évaluation. Charleroi revient à la quatrième place, à égalité avec Anvers dont le match face à Louvain a été reporté au 20 mars.

En bas de tableau, le Brussels ne parvient toujours pas à amorcer sa remontée. Les Bruxellois se sont inclinés 77-72 sur le parquet et ont concédé leur onzième défaite en treize matches. Alost, de son côté, conserve sa troisième place derrière Mons. Les Montois l’ont emporté 75-86 à Limbourg United.

Ostende conserve sa première place et son brevet d’invicibilité. Les Côtiers ont remporté leur quatorzième victoire de la saison à Liège 73-85 vendredi. La quinzième journée débutera le vendredi 12 janvier avec un derby wallon entre Liège et Charleroi.

Source: Belga