Tweet on Twitter

Share on Facebook

Les autorités françaises ont émis samedi matin une alerte enlèvement concernant un nourrisson de deux mois, enlevé par son père dans un hôpital de Toulouse (sud-ouest) et dont le pronostic vital est engagé. Le bébé prénommé Tizio, alimenté par sondes gastriques et voies intraveineuses, a été enlevé vendredi entre 18h30 et 19h00 à l’hôpital Purpan à Toulouse, par son père, un homme de 33 ans, a indiqué à l’AFP le parquet de la ville.

Source: Belga