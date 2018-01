Tweet on Twitter

Share on Facebook

Si vous souhaitez manger plus sainement en 2018, le pari sera réussi en misant sur des aliments de qualité qui garantissent un bon équilibre psychique. Zoom sur le tryptophane, un acide aminé clé pour rester zen toute l’année.

Positiver, gérer son stress, être de bonne humeur… toutes ces bonnes résolutions plébiscitées pour la nouvelle année se jouent aussi dans l’assiette.

L’un des 8 acides aminés essentiels

En apprenant à connaître les aliments qui contiennent du tryptophane, un des 8 acides aminés essentiels, vous pourrez considérablement agir sur votre moral, votre équilibre nerveux et votre sommeil.

Son rôle est en effet déterminant dans la production de sérotonine, hormone de la bonne humeur, de la mélatonine, médiateur du sommeil et de la vitamine B3 (niacine), essentielle pour lutter contre la fatigue, la dépression et les indigestions.

Présent dans de nombreux aliments

Vos apports en tryptophane seront suffisants (500 à 2000 mg par jour) si vous consommez régulièrement de la viande (dinde, salami, volaille, foie), du poisson (morue), des produits laitiers (lait, fromage) et des oeufs.

Les végétariens le trouveront dans le riz complet, la banane, les graines de courge, les amandes, les noix de cajou, les cacahuètes, la levure de bière, le persil et le soja.

En revanche, si en cherchant à booster vos apports de tryptophane vous consommez trop de protéines animales, la démarche sera contre-productive pour la bonne raison qu’il est en compétition avec les 7 autres acides aminés présents dans les protéines pour pénétrer dans le cerveau. Son assimilation sera donc limitée.

Aidé par les glucides

A l’inverse, les glucides aideront le tryptophane à se frayer un chemin vers le système nerveux. D’où l’effet antistress des aliments riche en sucres. Pour éviter de tomber dans le cercle vicieux du système dé récompense et de la prise de poids, mieux vaut vaut choisir des fruits, des féculents et des farines complètes.

Pour un moral au top toute l’année, n’oubliez pas les omégas-3 et la vitamine B6, antidépresseurs naturels, dont la plupart d’entre nous sont carencés au profit des graisses saturées. Les fruits secs de type oléagineux (noix, noisettes, amandes), poissons gras (saumon, sardines, maquereaux) et l’huile de colza en contiennent le plus.