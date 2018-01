Les premiers smartphones flexibles et pliables vont-ils voir le jour en 2018 ?

Tweet on Twitter

Avec des projets chez ZTE, Samsung et Microsoft, le smartphone pliable est-il appelé à devenir une tendance émergente en 2018 ?

Et si Microsoft s’en allait produire un smartphone… pliable ? C’est en tout cas ce que suggère un brevet déposé par la firme de Redmond (États-Unis) montrant un terminal doté d’une charnière permettant de littéralement plier en deux l’écran.

La rumeur d’un smartphone développé par Microsoft n’est pas nouvelle. Il s’agirait pour l’entreprise américaine de compléter son offre composée désormais de PC et de tablettes. Après avoir abandonné l’exploitation de Windows 10 Mobile, Microsoft ne souhaite pas pour autant tourner le dos à l’industrie du smartphone.

Deux écrans reliés par une charnière

Si le constructeur américain parvenait à ses fins, il ne serait toutefois pas le premier à proposer un tel terminal, le Chinois ZTE ayant déjà créé la sensation avec son nouveau Axon M, un spectaculaire smartphone à deux écrans reliés eux aussi par une charnière, à la manière de ce que souhaiterait donc également faire Microsoft.

Le ZTE Axon M se présente comme un smartphone doté de deux écrans de 5,2 pouces (1920×1080 pixels chacun) permettant de profiter pleinement du multitâche offert par Android. De fait, il propose différents modes de visionnage, comme le fait de profiter d’une application par écran (mode double), de jouer ou de regarder une vidéo sur les deux réunis (élargi, équivalent à 6,75 pouces), de diffuser le même contenu sur les deux écrans (miroir) ou simplement de ne se servir que d’un seul (traditionnel). Il devrait d’abord être commercialisé au Japon puis aux États-Unis (AT&T), en attendant une possible arrivée en Europe courant 2018, à un prix encore inconnu.

Une tendance émergente

Ce smartphone est donc une curiosité, qui préfigure peut-être l’arrivée prochaine, tant attendue, de plusieurs terminaux plus ou moins flexibles, à l’étude chez de nombreux constructeurs, à commencer par le leader du marché, Samsung.

Samsung travaille depuis longtemps sur des écran plus flexibles et même carrément malléables. Le constructeur sud-coréen avait ainsi été le premier à présenter des prototypes d’écrans pliables, en plastique, en 2011 au CES de Las Vegas (États-Unis). Depuis, le constructeur n’a pas abandonné d’idée de mettre au point un terminal plus ou moins flexible, lequel devrait enfin voir le jour en 2018. En attendant, Samsung a déjà fait la démonstration en 2017 d’un écran étirable, le tout premier au monde, qui ouvre quant à lui d’autres perspectives encore…