Les Belges à l’étranger – Romelu Lukaku rejoue et marque déjà avec Manchester United qualifié en Coupe d’Angleterre

Romelu Lukaku a joué la deuxième mi-temps du match de Coupe d’Angleterre remporté par Manchester United (2-0) face à Derby County vendredi soir. L’attaquant mancunien a même déjà marqué, à la 90e minute pour faire le 2-0, six minutes seulement après avoir servi Jesse Lingard pour le premier but de la soirée à la 84e. Marouane Fellaini a aussi effectué son retour après un mois et demi d’absence. Lukaku avait quitté la pelouse en civière le 30 décembre après un choc à la tête avec Wesley Hoedt, le défenseur de Southampton en championnat. Plus de peur que de mal pour l’attaquant des Diables Rouges de retour pour ce 3e tour (32es de finale) de la Cup face à une formation de division 2.

José Mourinho avait aussi retenu Marouane Fellaini, qui est monté lui à la 80e minute alors que le marquoir indiquait toujours 0 à 0. Fellaini était absent depuis le 25 novembre dernier, depuis sa montée au jeu à 10 minutes de la fin contre Brighton (1-0), lors de la 13e journée de Premier League.

L’autre match du 3e tour de la Cup a vu Liverpool s’imposer 2 buts à 1 face à Everton. Ni Simon Mignolet à Liverpool, ni Kevin Mirallas du côté d’Everton, ne figurait sur la feuille de match. Chez les Reds par contre, le transfert record du mercato, le Néerlandais Virgil van Dijk a fait ses débuts, inscrivant le but de la victoire à la 84e minute.

