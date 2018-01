Les averses continueront l’après-midi, le nord profitera d’éclaircies

Vendredi après-midi, la nébulosité sera généralement abondante, avec des averses depuis l’ouest, selon les prévisions à la mi-journée de l’Institut royal météorologique. Les températures seront comprises entre 6 ou 7° en Ardenne et entre 8 ou 9° en basse et moyenne Belgique. Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré et parfois assez fort au littoral. Vendredi soir, le temps deviendra progressivement plus sec. Une averse en mer pourrait toutefois atteindre la côte. La Flandre, surtout, bénéficiera ensuite de larges éclaircies alors que le ciel restera nuageux au sud du pays. Le thermomètre affichera 0° en Hautes Fagnes et 3 ou 4° ailleurs. Le vent modéré, puis faible, soufflera de direction sud-ouest à sud.

Un ciel très nuageux accueillera la journée de samedi. La moitié nord du pays pourrait bénéficier de quelques éclaircies. La pluie touchera le sud du pays vers midi et la zone pluvieuse remontera ensuite lentement vers le centre. Une partie du nord devrait donc rester au sec toute la journée. Le thermomètre affichera 3 à 4° en haute Belgique et 5 ou 6° ailleurs.

Durant la nuit, le ciel sera très nuageux et de faibles pluies pourront toucher tout le pays. De la neige fondante ou de la neige sera possible en Ardenne. Le nord-ouest devrait toutefois rester le plus souvent au sec, avec quelques éclaircies.

Le ciel sera toujours nuageux dimanche matin, avec encore un risque de faibles bruines par endroits et, sur les hauteurs de l’Ardenne, un peu de neige ou de neige fondante. Le temps redeviendra sec ensuite avec la possibilité d’éclaircies toujours au nord du pays. Le mercure oscillera entre 1 et 5°.

La grisaille subsistera lundi, qui bénéficiera toutefois d’un temps sec. Des gelées au sol répandues sont prévues pendant la nuit. Le temps sera plus brumeux mardi et des perturbations atlantiques, souvent affaiblies, atteindront la Belgique à partir de mercredi.

Source: Belga