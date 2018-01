Le centre belge de la bande dessinée a attiré plus de 200.000 visiteurs en 2017

Le centre belge de la bande dessinée a attiré, pour la troisième fois dans son histoire, plus de 200.000 visiteurs durant l’année dernière. Le musée laisse ainsi derrière lui une année 2016 difficile, à la suite des attentats perpétrés à Bruxelles, et est d’ores et déjà optimiste quant aux résultats qui seront enregistrés durant l’année 2019 à l’occasion de son 30e anniversaire. Des chiffres records ont été enregistrés quant au nombre de visites en 2014 et 2015, avec un peu plus de 200.000 visiteurs durant les deux années. Mais les attentats survenus à Brussels Airport et la station de métro Maelbeek en 2016 ont plombé les résultats, qui se sont élevés à 150.000 visiteurs cette année-là.

Les amateurs de bande dessinée ont été bien plus nombreux en 2017, avec 204.229 visiteurs. Les responsables du musées se disent optimistes et visent d’ores et déjà un nouveau record cette année.

Source: Belga